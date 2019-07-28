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Düğün konvoyunda zarf alayım derken canından oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

Uşak’ta sünnet düğünü konvoyundaki otomobilden zarf almak isteyen 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, tutunduğu otomobilin camından yere düştü.Edinilen bilgilere göre olay, Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Düğün konvoyunda zarf alayım derken canından oluyordu

Uşak’ta sünnet düğünü konvoyundaki otomobilden zarf almak isteyen 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, tutunduğu otomobilin camından yere düştü.
Edinilen bilgilere göre olay, Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu R.A. (9), kentte gerçekleşen bir sünnet düğünü için konvoy yapan otomobillerden birisinin camına zarf almak için tutundu. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen seyir halindeki otomobilin camına tutunan R.A, dengesini kaybederek yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan R.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düğün konvoyunda zarf alayım derken canından oluyordu

Düğün konvoyunda zarf alayım derken canından oluyordu

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