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  4. Düğün konvoyundaki araçlar tüneli kapatmıştı! İzmir Valiliği'nden açıklama

Düğün konvoyundaki araçlar tüneli kapatmıştı! İzmir Valiliği'nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 01:03 | Son Güncelleme

İzmir Valiliği, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçerken otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapatıp, müzik eşliğinde oynayan kişilerin tespit edildiğini ve haklarında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için araçlarıyla konvoy oluşturan grup, Bayraklı Tünel'ini trafiğe kapattı. Kornalar eşliğinde tüneli kapatan vatandaşların bir kısmı oynarken, bazıları da o anları çekip sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde bir vatandaşın, “Böyle de yolu keserler” demesi ise dikkat çekti. Bu anlarda ise tüneldeki trafik kilitlendi. Bu durum vatandaşların tepkisini çekti.

"CEZAİ İŞLEM UYGULANDI"

Konuyla ilgili İzmir Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valilik'ten yapılan açıklamada, Bayraklı Tünel İşletme Şefliği'ne ait tünel kameralarından yolu trafiğe kapatanların tespit edildiği belirtilerek, "Araçlara 47/1-d trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca adli takibat başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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