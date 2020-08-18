Düğün konvoyundaki araçlar tüneli kapatmıştı! İzmir Valiliği'nden açıklama

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için araçlarıyla konvoy oluşturan grup, Bayraklı Tünel'ini trafiğe kapattı. Kornalar eşliğinde tüneli kapatan vatandaşların bir kısmı oynarken, bazıları da o anları çekip sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde bir vatandaşın, “Böyle de yolu keserler” demesi ise dikkat çekti. Bu anlarda ise tüneldeki trafik kilitlendi. Bu durum vatandaşların tepkisini çekti.

"CEZAİ İŞLEM UYGULANDI"

Konuyla ilgili İzmir Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valilik'ten yapılan açıklamada, Bayraklı Tünel İşletme Şefliği'ne ait tünel kameralarından yolu trafiğe kapatanların tespit edildiği belirtilerek, "Araçlara 47/1-d trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca adli takibat başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

