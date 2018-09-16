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Düğün konvoyundaki araçlara minibüs çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 19:13 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesi yakınlarında, düğün konvoyundaki otomobil ile hafif ticari araca, karşı yönden gelen minibüs çarptı.

Düğün konvoyundaki araçlara minibüs çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'in Mucur ilçesi yakınlarında, düğün konvoyundaki otomobil ile hafif ticari araca, karşı yönden gelen minibüs çarptı. Kazada damat ile annesi ve amcası yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Ankara- Kayseri yolunda meydana geldi. Bursa'dan Kayseri'ye gelin almaya giden Eşref Çarboğa yönetimindeki plakalı 16 SMR 47 otomobil ile Hüseyin Çarboğa'nın kullandığı 16 SMR 47 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir'in Mucur ilçesi yakınlarında durdu. Otomobilin plakası düştüğü için duran Eşref- Hüseyin Çarboğa'nın araçlarına, karşı yönden gelen Kadir Yücegöğ yönetimindeki 06 GE 4060 plakalı minibüs çarptı. Kazada damat Ferhat ile annesi Medine ve amcası Eşref ile Gülşen, Nuriye ve Hasan Hüseyin Çarboğa yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Damat Ferhat Çarboğa, annesi Medine ve amcası Eşref Çarboğa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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