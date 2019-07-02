HABER

Düğün konvoyundaki driftçilere 10 bin 20 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 13:36 | Son Güncelleme

Konya’da düğün konvoyunda eskort olarak yer alan iki otomobil sürücüsüne drift yaptıkları gerekçesiyle toplamda 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, bir düğün konvoyunda eskort olarak yer alan iki otomobilin drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Düğün konvoyundaki driftçilere 10 bin 20 lira ceza

Konya’da düğün konvoyunda eskort olarak yer alan iki otomobil sürücüsüne drift yaptıkları gerekçesiyle toplamda 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, bir düğün konvoyunda eskort olarak yer alan iki otomobilin drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi’nde çekildiği tespit edilen görüntülerden yola çıkan polis, araçların plakalarını ve sürücülerini tespit etti. Sürücüler A.O. ve Ş.Ş.K.’ye “drift yapmak” suçundan 5 bin 10’ar TL olmak üzere toplamda 10 bin 20 TL para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçları da 2 ay boyunca trafikten men edildi.

Düğün konvoyundaki driftçilere 10 bin 20 lira ceza

Düğün konvoyundaki driftçilere 10 bin 20 lira ceza

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Batman’da koca dehşetiBatman’da koca dehşeti
Patlama meydana gelen gemideki soğutma çalışmaları sürüyorPatlama meydana gelen gemideki soğutma çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.