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Düğün konvoyundaki iki panelvan minibüs çarpıştı: 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 22:35 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde, düğün konvoyundaki iki panelvan minibüsün çarpışması sonucu 5'i çocuk 20 kişi yaralandı.

Düğün konvoyundaki iki panelvan minibüs çarpıştı: 20 yaralı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, düğün konvoyundaki iki panelvan minibüsün çarpışması sonucu 5'i çocuk 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı.
Kaza, akşam saatlerinde, TOKİ kavşağında meydana geldi. Düğün konvoyundaki Ayhan Görgül yönetimindeki 27 BH 202 plakalı panelvan minibüs ile Reis Baran'ın kullandığı 65 ND 662 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. Kazada, 5’i çocuk 20 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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