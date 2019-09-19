- Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.Bir düğün konvoyunda meşale yakıp havaya ateş açan süphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis 8 kişiyi lüks otomobilleriyle yakaladı.

D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde geçen pazar günü saat 15.30 sıralarında bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldı. Gelin arabasında ise polis sireni çalındı. Florya'da ise konvoy yolu kesti. Magandalar o görüntüleri çekip sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntüler üzerine sivil trafik ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği 8 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, Küçükçekmece Araştırma Büroya sevk edildikleri öğrenildi.

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