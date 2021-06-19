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  4. Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı

Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı

19.06.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde düğün konvoyunda seyir halinde olan bir otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada otomobil içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir düğün konvoyundaki plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı.

Savrulan otomobil refüj üzerinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan Serhat Y., Taner Y., Malik Y. ve Ömer E. isimli vatandaşlar yaralandı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, park halindeki araçlara çarpan otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

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