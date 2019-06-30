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Düğün konvoyundaki otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 02:38 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, düğün konvoyundaki otomobil ile  TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Düğün konvoyundaki otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Eraydın AYTEKİN-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, düğün konvoyundaki otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 00.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında, Sivas-Erzincan Çevreyolu üzerinde Kılavuz kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine giden S.Ö. yönetimindeki 34 DF 5434 plakalı TIR, iddiaya göre düğün konvoyu içerisinde seyir halinde olan ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Berkay Köse (18) yönetimindeki 01 PJ 626 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarak yan yattı. TIR ise yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Aliye Köse (48) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar sürücü Berkay Köse ile birlikte kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi ise Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından düğün konvoyunda bulunan diğer araçlardan inenler, olay yerine koşup yakınlarının durumunu öğrenmeye çalıştı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Düğün konvoyundaki otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıDüğün konvoyundaki otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıDüğün konvoyundaki otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıDüğün konvoyundaki otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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