Düğün konvoyundaki otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Düğün konvoyunda bulunan Cemil Öztürk (46) idaresindeki 04 AV 076 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolu Eleşkirt Karayolları Şube Şefliği mevkisinde karşı yönden gelen Ferhat Biçkin'in kullandığı 13 DC 219 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrularak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan Müdür (43) ve Eray Öztürk (12) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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