Düğün konvoyundaki TIR, otomobile çarptı: 3 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, düğün konvoyunda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen TIR, otomobile çarptı. Takla atan otomobildeki 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından düğün konvoyundaki 3 aracın çarpışması sonucu bir kaza daha meydana geldi. Zincirleme kazada şans eseri yaralanın olmadı.

Kaza, öğlenden sonra, merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyundaki Mevlit Mangırcıoğlu yönetimindeki 42 TH 460 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçerek Tümay Nurgül Işıldar'ın kullandığı 06 MCN 01 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobildeki Refika Gürkan, Doğan Arar ve Emine Arar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından oluşan panik nedeniyle düğün konvoyundaki 3 araç da çarpıştı, Zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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