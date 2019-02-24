HABER

Düğün konvoyundan havaya ateş açıldı, polis alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nden Avcılar yönüne gelen 27 araçlık düğün konvoyundan gündüz saatlerinde havaya sık sık ateş açıldı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nden Avcılar yönüne gelen 27 araçlık düğün konvoyundan gündüz saatlerinde havaya sık sık ateş açıldı. Polis, D-100 karayolunun yanındaki yolu bir süreliğine kesti. Durdurulan konvoydaki araçlar tek tek aranırken, 3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Tabancaların sahibi olduğu belirlenen 3 kişi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 155 polis imdat telefonunu arayan kişiler, D-100 karayolunda havaya ateş açarak ilerleyen bir düğün konvoyu olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki ekipler ilçenin iki girişinde denetim yapmaya başladı. Polis ekipleri konvoyun Avcılar'a girmek üzere olduğunu belirleyerek D-100 karayolunun yan yolunda araçlarla barikat oluşturdu. Tek tek durduralan 27 araçta bulunanlar aramadan geçirilirken, 3 kuru sıkı tabanca ve mermileri bulundu. Tabancaların sahibi olduğu belirlenen 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Arama sonrası konvoyun hareketine izin verildi. Emniyet yetkilileri, bu kişilere Kabahatler Kanunu uyarınca kişi başı 881 TL idari para cezası kesileceğini bildirdi.

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
İstanbul'da polisi alarma geçiren düğünİstanbul'da polisi alarma geçiren düğün
Harbiye Açıkhava’da 12 ay kesintisiz sanatHarbiye Açıkhava’da 12 ay kesintisiz sanat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Harbiye Açıkhava’da 12 ay kesintisiz sanat

Harbiye Açıkhava’da 12 ay kesintisiz sanat

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Sokak hayvanları için denize girdiler

Sokak hayvanları için denize girdiler

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (25 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?)

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Bursa'da zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

Zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.