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Düğün konvoyundan 'pes' dedirten görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2020 16:21 | Son Güncelleme

İstanbul'da düğün konvoyundaki biri kamyonet iki aracın yaptığı hareketler akılalmaz görüntüler oluşturdu. Düğün konvoyundaki biri kamyonet iki araç, zikzaklar çizerek dakikalarca ilerledi.

Görüntüler O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkii Edirnekapı istikametinde dün öğlen saatlerinde kaydedildi. Düğün konvoyundaki biri kamyonet iki araç, zikzaklar çizerek dakikalarca ilerledi. Bütün şeritleri kapatan iki araç diğer sürücüler için büyük tehlike oluşturdu.

Düğün konvoyundaki diğer araçtakilerde pencere ve sunroof'tan çıkarak o anları görüntülemeye çalıştı. Otoyolda ilerleyen diğer sürücülerin araçlarında ise korku dolu anlar yaşandı. Zikzak çizen araçların yanından geçemeyen diğer sürücüler duruma tepki gösterdi.

DHA

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