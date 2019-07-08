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Düğün konvoyunu trafikte durdurup oynayan sürücülere ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 20:52 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, düğün konvoyu sırasında kırmızı ışıkta durarak çiftetelli oynayan 7 araç sürücüsüne 108’er lira para cezası uygulandı.

Düğün konvoyunu trafikte durdurup oynayan sürücülere ceza

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, düğün konvoyu sırasında kırmızı ışıkta durarak çiftetelli oynayan 7 araç sürücüsüne 108’er lira para cezası uygulandı.
Yeşilvadi Mahallesi Dutluk Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran düğün konvoyundaki sürücüler, otomobillerinden inerek çiftetelli oynadı, halay çekti. Araçtan gelin ve damadı da indiren sürücüler, yeşil ışık yanana dek evlenen çift ile de bir süre oynadı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine konvoyu takip eden trafik ekipleri, 7 sürücüye ‘çevreye rahatsızlık vermek ve trafik kurallarına aykırılık’ suçlarındatan 108'er lira ceza uyguladı.
Öte yandan konvoydaki sürücüler, gelin ve damadın yolda oynaması Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameraları tarafından da kaydedildi.

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