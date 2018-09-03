HABER

Düğün magandaları 3 kişiyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 19:43 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde sokakta düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Düğün magandaları 3 kişiyi yaraladı

İbrahim UĞUR/TURHAL (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Turhal ilçesinde sokakta düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay Çevlikler Mahallesi Kazova Sokak üzerindeki düğünde meydana geldi. Düğünde restgele havaya ateş açan 2 kişinin kullandığı tabancalardan çıkan kurşunlar B.A., İ.A. ve E.A.'ya isabet etti. Turhal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri düğünde havaya ateş ettikleri belirlenen R.D. ve İ.A.'yı gözaltına aldı.
Ayrıca ilçe genelinde polis ekiplerinin düğünlerde yaptığı denetimlerde 4 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 48 av tüfeği fişeği ve 150 kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNEROrganize geceOrganize gece
Yalnız yaşadığı evinde intihar ettiYalnız yaşadığı evinde intihar etti
O yolcununun iki kaburgası kırıldı, başına 15 dikiş atıldıO yolcununun iki kaburgası kırıldı, başına 15 dikiş atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.