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Düğün magandaları çocuklara aldırış etmeden peş peşe tetiğe bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 14:30 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karapınar ilçesindeki düğünde kaydedilen görüntülerde, yapılan duanın ardından ellerine tabanca alan kişiler, etrafta koşturan çocuklara aldırış etmeden birbiri ardına tetiğe bastı.

Düğün magandaları çocuklara aldırış etmeden peş peşe tetiğe bastı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Karapınar ilçesindeki düğünde kaydedilen görüntülerde, yapılan duanın ardından ellerine tabanca alan kişiler, etrafta koşturan çocuklara aldırış etmeden birbiri ardına tetiğe bastı.
Karapınar ilçesine bağlı Hasanoba Mahallesi'nde hafta sonu kaydedilen görüntülerde, düğün kutlamalarının ardından edilen dua sonrası, ellerine tabanca alan magandalar, düğün alanında bulunan çocuklara aldırış etmeden peş peşe tetiğe bastı. Sosyal medya da paylaşılan görüntülerde bazı çocukların mermi kovanlarını toplayamaya çalıştığı da görülüyor. Bazı çocuklar ise korku içinde kaçıyor. Görüntülerin ardından jandarma ekipleri ateş açan magandaları arıyor.

FOTOĞRAFLI

Düğün magandaları çocuklara aldırış etmeden peş peşe tetiğe bastıDüğün magandaları çocuklara aldırış etmeden peş peşe tetiğe bastıDüğün magandaları çocuklara aldırış etmeden peş peşe tetiğe bastı

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