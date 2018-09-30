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Düğün magandaları dakikalarca havaya ateş etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki düğünde magandalar, davetlilerin arasında dakikalarca havaya ateş etti.

Düğün magandaları dakikalarca havaya ateş etti

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki düğünde magandalar, davetlilerin arasında dakikalarca havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Vezirköprü ilçesinde dün gece bir kır düğününde alana toplanan yaklaşık 10 kişilik grup tabancalarını çıkardı. Sunucunun 'Bu bizim kanımızda var, atın bakalım' demesi üzerine grup, tabancalarla havaya ateş etti. Mermileri biten şarjör değiştirerek havaya ateş etmeyi sürdürdü. Kalabalıktan bazıları korkarak düğünden ayrıldı. Alandaki çocuklarda boş kovan topladı. Düğün magandaları dakikalarca havaya ateş etmeyi sürdürdü. O anlar davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Tabancaların ateşlenmesinin ardından havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.

FOTOĞRAFLI

Düğün magandaları dakikalarca havaya ateş etti

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