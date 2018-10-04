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Düğün magandaları yine terör estirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2018 17:23 | Son Güncelleme

Isparta’nın Gönen ilçesinde bir düğünde gelişigüzel etrafa ateş açan magandalar cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesine bağlı Güneykent Kasabası’ndaki Baladız Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yapılan bir düğünde adeta mermiler havada uçuştu.
Düğünde yapılan kına gecesi kapsamında açık havada katılımcıların eğlendiği sırada ortaya çıkan magandalar, kalabalığa aldırmadan etrafa gelişigüzel şekilde ateş açtılar.

Magandaların silah seslerinin zaman zaman, kına gecesinde çalan müziği dahi bastırdığı gözlenirken, yapılan tüm uyarılara rağmen düğünlerdeki silah kullanımı yine devam ediyor.
Meydana gelen olay sırasında ise yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Görüntülerde, müzik eşliğinde oynayan kişilerin arasında bulunan ve elinde silah bulunan bir kişi etrafa gelişigüzel şekilde ateş açıyor.

Düğündeki oynayanlar ise havaya atılan silahlara aldırmadan, vurdumduymaz şekilde eğlenceye ve olanlara alkış tutmaya devam ediyor. Kısa süren video kaydı bir süre sonra kesiliyor.
Öte yandan, söz konusu düğünde ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
düğün ısparta

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