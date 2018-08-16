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'Düğün magandaları'na ceza artırımı için kanun teklifi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 12:59 | Son Güncelleme

BURDUR Bucak'ta düğünde damadın babası Mustafa E.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralanan ve 5 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün kaybeden Furkan Toprak'ın (14) yakınları yasta.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - BURDUR Bucak'ta düğünde damadın babası Mustafa E.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralanan ve 5 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün kaybeden Furkan Toprak'ın (14) yakınları yasta. Öte yandan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, havaya ateş etme eyleminin cezalarının artırılması ile ilgili TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Bucak ilçesine bağlı Yüreğil köyünde, 11 Ağustos gecesi okul bahçesinde yapılan Cevat- Ayşegül E.'nin düğününde davetliler, tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada tabancaların birinden çıkan kurşun, düğün alanından yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bakkalın önünde oturan, 7'nci sınıf öğrencisi Furkan Toprak'ın başına isabet etti. Yaralanan Toprak, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Toprak, daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyatla başındaki kurşun çıkarılan Furkan Toprak, yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan damat Cevat E.'nin babası Mustafa E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

YOĞUN BAKIMDA KALBİ DURDU

Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Furkan Toprak, 5 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Dün saat 19.45'te yoğun bakım ünitesinde kalbi duran Furkan Toprak, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Furkan Toprak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Toprak'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün yakınları tarafından morgdan alınarak, toprağa verilmek üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze arabası ile Burdur'un Bucak İlçesi Yüreğil Köyü'ne götürüldü.

MİLLETVEKİLİ CEZA ARTIRIMI İSTEDİ

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, toplumda 'maganda kurşunu' olarak bilinen havaya ateş etme eyleminin cezalarının artırılması ile ilgili TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Teklif ile ceza alt sınırı olan 6 ayın 2 yıla, üst sınır olan 3 yılın 5 yıla çıkarılması ve cezanın hiçbir sebeple para cezasına çevrilmemesi istendi.

Mehmet Göker, "Ülkemizde 'maganda kurşunu' tarafından ölen ve yaralanan insanlarımızın sayısı maalesef her geçen gün artmakta ve ciddi makamlara ulaşmaktadır. Genellikle bir eğlence anında ya da kutlama amacı ile havaya sıkılan bu kurşunların birisine isabet etmesi durumunda eğlence ortamı bir mateme dönüşmektedir. Havaya rastgele ateş açılmasının önlenmesi için söz konusu cezaların adli para cezasına çevrilmesinin önüne geçilmesi ve cezaların arttırılması gerekmektedir" dedi.

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