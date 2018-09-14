Düğün magandalarına ceza yağdı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesindeki bir düğünde, tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açan 8 kişiye, toplam 7 bin 420 lira idari para cezası kesildi. Jandarma 2 ruhsatsız av tüfeği ile 6 kuru sıkı tabancaya el koydu.
Seydişehir ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde geçen hafta sonu bir düğünde, tabanca ve tüfekle havaya ateş açanlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, düğünde ateş açan kişilerin Mustafa B., Ali Rıza B., Mustafa T., Recep C., Mehmet B., Kadir G., Ramazan D., ile Ali D., olduğunu tespit etti. Jandarma, 8 kişiye toplam 7 bin 420 lira idari para cezası uyguladı. Şüphelilerin, düğünde kullandıkları 2 ruhsatsız av tüfeği ile 6 kuru sıkı tabancaya el koydu.
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