HABER

Düğün magandalarına polis ve jandarmalı önlem

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 11:36 | Son Güncelleme

TOKAT'ta düğünlerde silah ve havai fişek kullanımının önüne geçmek için il merkezlerinde polis, köylerde ise jandarma ekipleri görevlendiriliyor.

Düğün magandalarına polis ve jandarmalı önlem

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta düğünlerde silah ve havai fişek kullanımının önüne geçmek için il merkezlerinde polis, köylerde ise jandarma ekipleri görevlendiriliyor. Uygulama ile silah kullanımı önlenirken, düğün sahipleri de durumu memnuniyetle karşılıyor.
Tokat il genelinde düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek 'maganda' kurşunlarının engellenmesi amacıyla kent merkezindeki sokak düğünlerinde sivil veya resmi polis görevlendirilirken, köylerde ise jandarma ekipleri devriye atmaya başladı. İlk kez geçen yıl başlatılan uygulama başarılı sonuçlar verince, bu yıl da aynı şekilde devam ettirildi. Yapılan uygulama düğün sahiplerini memnun ederken, yaşanan olumsuzluklar da azaldı.
'DÜĞÜNLERDE SİLAH ATMAYIN' PANKARTI
Kent merkezinde yapılan sokak düğünlerinde ise katılımcılara uyarı amacıyla 'Düğünümüze Hoş Geldiniz. Lütfen ateşli silah kullanmayınız' yazılı pankart asılıyor. Düğün bitimine kadar polis ekipleri görev yaparken, silah ve havai fişek kullanılmasının yasak olduğu hakkında bilgilendirme yapılıyor. Jandarma ekipleri ise köylerde devriye atarak muhtar ve düğün sahiplerine bilgilendirme yapıyor.
'ÇOK GÜZEL UYGULAMA'
Bir düğün merasimine sahne olan ve Jandarmanın görev yaptığı Çamaltı köyü muhtarı Sezai Merdane, uygulamadan memnun oldukları söyleyerek, "Çok güzel bir uygulama, her zaman devam etmesini istiyoruz. Düğünlerde artık silah atılmamasını istiyoruz" dedi.
Topçam Mahallesinde ikamet eden ve evinin önünde oğlunun düğünü yapan Hayri Palamür ise, "Bu uygulamayı çok güzel buluyorum. Allah razı olsun. Düğünüm bir güvence altına girmiş oldu. Allah razı olsun, devlet bizi düşünmüş, şu anda çocuklarla, hanımlar ile rahat bir düğün yapıyoruz" diye konuştu.
Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, insanların en mutlu günlerinde olumsuzluklar yaşanmaması için alınan tedbirlerin faydalı sonuçlar verdiğini, bu sayede kötü hadiselerin engellendiğini ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Düğün magandalarına polis ve jandarmalı önlemDüğün magandalarına polis ve jandarmalı önlemDüğün magandalarına polis ve jandarmalı önlemDüğün magandalarına polis ve jandarmalı önlem

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Patenli gencin tehlikeli yolculuğuPatenli gencin tehlikeli yolculuğu
Van'da 11 ton inci kefali balığı ele geçirildiVan'da 11 ton inci kefali balığı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran seçimi çağrısı: Tarafsız kalın

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran seçimi çağrısı: Tarafsız kalın

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.