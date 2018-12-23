HABER

Düğün magandası 10 kişinin yaralanmasına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 00:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki düğünde bir kişinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu 10 kişi hafif yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki düğünde bir kişinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hafif yaralandı.

Viranşehir ilçesinin kırsal Balkatan Mahallesi'ndeki bir düğünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tüfekle havaya ateş etti.

Tüfeği indirdiği sırada kazara ateş alması sonucu Kırmızı, Akan ve Çiçek ailelerine mensup aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çok yönlü çalışma yürütüyor.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatıTSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı
Kalp krizinden ölen polis memuru, törenle uğurlandı (2)Kalp krizinden ölen polis memuru, törenle uğurlandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düğün maganda Şanlıurfa Viranşehir yaralı

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Erdoğan'a: Bak ne diyeceğim, Suriye senin olsun, ben çıkıyorum

Trump'tan Erdoğan'a: Bak ne diyeceğim, Suriye senin olsun, ben çıkıyorum

Flaş iddia: ABD ve İran Londra'da gizlice görüştü

Flaş iddia: ABD ve İran Londra'da gizlice görüştü

Arda Turan'a büyük şok!

Arda Turan'a büyük şok!

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Trump'tan Türkiye mesajı

Trump'tan Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yeni uyarı! Sabah saatlerine dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sabah saatlerine dikkat!

Düğünü kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var!

Düğünü kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var!

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

Adıyaman’da madende göçük: 1 ölü

Adıyaman’da madende göçük: 1 ölü

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

7 kez devretmişti! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Bahçeli: Fırat’ın doğusuna operasyon hayat memat meselesi

Bahçeli'den 'Fırat'ın doğusu' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.