Düğün magandası kız kardeşini öldürdü, yeğenini ağır yaraladı (2)- Yeniden

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Fikret A.'nın (30) düğünde ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği kız kardeşi Seda Gezice (25) öldü, yeğeni Murat Gezice (3) ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerindeki düğüne katılan Fikret A., burada tabancayla rastgele ateş açmaya başladı. Fikret A.'nın silahından çıkan kurşunlar, bu sırada düğünde bulunan kız kardeşi Seda Gezice ve oğlu Murat Gezice'ye isabet etti. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale sonrası anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Seda Gezice yolda yaşamını yitirirken, oğlu Murat Gezice ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alındı. Murat Gezice, buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, şüpheli Fikret A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

