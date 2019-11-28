Düğün magandası kurşunuyla 19 yıl yaşayan Reyhan'dan dikkat çeken paylaşım

Cavit AKGÜN/DALAMAN (Muğla), (DHA)- SAMSUN'da, 20 yıl önce, yakının düğününde maganda kurşunuyla vurulan ve doktorların 'öldü' diyerek, ameliyat masasında bıraktığı ileri sürülen Reyhan Öztürk (40), görevli hemşirenin nefes aldığını fark etmesi sonucu yaşama tutundu. Geçen yıl yapılan ikinci ameliyatla vücudundaki kurşundan kurtulan Öztürk, memleketi Samsun'da dün maganda kurşunuyla yaşamını yitiren Aşkın Gazan (28) için Facebook sayfasından yaptığı "3 TL'lik bir mermeriyle ne erkek olunur. Ne adam olunur ne de hava atılır. Ama o 3 üç TL'lik kurşunla bir can yok olur" paylaşımı ile dikkat çekti.

Çarşamba ilçesinin kırsal Meşelidağ Mahallesi'nde, Reyhan Öztürk, 1999 yılında ailesi ile birlikte yakınlarının düğününe gitti. Öztürk, oyunun bitmesinin ardından sandalyesine otururken düğünde atılan maganda kurşununun isabet etmesiyle yere yığıldı. Ailesi tarafından otomobille Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürülen Öztürk'ün karaciğerini delen kurşunun kalp ile akciğer arasında kaldığı belirlendi. Öztürk, Samsun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Öztürk, iddiaya göre 'Öldü' denilip, doktorlar tarafından ameliyat masasında bırakıldı. Görevli hemşirenin nefes aldığını fark etmesi üzerine Öztürk'ün ameliyatına devam edildi. Ancak vücuduna isabet eden kurşun riskli olduğu için çıkartılamayan Öztürk, ameliyatın ardından Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Burada 10 gün boyunca tedavi gören Öztürk, daha sonra vücudundaki kurşunla yaşamak zorunda kaldı ve taburcu edildi. Öztürk, daha sonra gittiği diğer hastanelerde de 'Bu kurşunun çıkartılması için ameliyata girersen sağ çıkma şansın yok' yanıtını aldı. Bir süre sonra tedavi için İstanbul'a giden Reyhan Öztürk, burada kalıp, iş bulup, 2005 yılında evlendi.