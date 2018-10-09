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Düğün magandası tutuklandı, tabanca çalılıkta bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 11:18 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki düğünde, silahlarla havaya ateş açarak, Necmi Çelik'in (57) ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişiden Ramazan Tunç, mahkemece tutuklanırken, Özcan Bayram, Mustafa A.

Düğün magandası tutuklandı, tabanca çalılıkta bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki düğünde, silahlarla havaya ateş açarak, Necmi Çelik'in (57) ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişiden Ramazan Tunç, mahkemece tutuklanırken, Özcan Bayram, Mustafa A. ve Eyüp A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düğünde ateşlenen tabanca, çalılıkta bulundu.
Olay, 6 Eylül gecesi, İnegöl'e bağlı Dömez Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünde davetlilerden bazıları, pompalı tüfek ve tabancalar ile havaya ateş açtı. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunlardan biri, Necmi Çelik'in başına isabet etti. Çelik'in ağır yaralandığını görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çelik'i ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay nedeniyle düğün de sonlandırıldı. Hastanede tedaviye alınan Necmi Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Necmi Çelik'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Dömez Mahallesi'nin muhtarı Mustafa A. ve Akbaşlar Mahallesi'nin muhtarı Eyüp A. ile Ramazan Tunç ve Özcan Bayram gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası 7 Eylül'de adliyeye sevk edildi.
Savcı, ilk gün 4 şüpheli için ek gözaltı kararı aldı. Bu sürede alınan istihbaratı değerlendiren jandarma, olay yerine yakın bölgedeki çalılıkta, düğünde ateşlenen tabancayı buldu. Silahın yanında ise 21 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerden Ramazan Tunç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Özcan Bayram, Mustafa A. ve Eyüp A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Düğün magandası tutuklandı, tabanca çalılıkta bulundu

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