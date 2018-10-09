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Düğün magandası yine can aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 01:30 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki düğün eğlencesinde maganda silahından çıkan kurşunun isabet ettiği Necmi Çelik (57) götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.  Olay, gece saatlerinde İnegöl'e bağlı Dömez Mahallesi'nde meydana geldi. Dömez mahallesinde gerçekleşen düğünde davetlilerden bazıları pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı.

Düğün magandası yine can aldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesindeki düğün eğlencesinde maganda silahından çıkan kurşunun isabet ettiği Necmi Çelik (57) götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde İnegöl'e bağlı Dömez Mahallesi'nde meydana geldi. Dömez mahallesinde gerçekleşen düğünde davetlilerden bazıları pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunlardan biri düğünde bulunan Necmi Çelik'in başına isabet etti. Necmi Çelik'in yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı Çelik'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay nedeniyle düğün de sonlandırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgi isoruşturma başlatıldı.

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Düğün magandası yine can aldı

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