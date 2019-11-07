HABER

Düğün magandasının cezası artırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 09:06 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kına gecesinde maganda kurşunuyla lise öğrencisi Beyza Özer’in ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen sanığa verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

Bursa’da bir kına gecesinde maganda kurşunuyla lise öğrencisi Beyza Özer’in ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen sanığa verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkan sanık, 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
2015 yılı Ağustos ayında meydana gelen olayda, Osmangazi’ye bağlı Karabalçık köyünde, eski muhtarın oğlunun Demirtaş Mahallesi’ndeki kına eğlencesinden dönen konvoyla köye tavuk almaya gelen babaanne Hasene Sevinç (59) ile 16 yaşındaki torunu Beyza Özer, evin önünde atılan maganda kurşunuyla vuruldu. Beyza Özer hastanede hayatını kaybederken, A.Ü. (54) ise tutuklandı.

Karar bozuldu
Bura 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan A.Ü., önce müebbet, ardından iyi hal indirimi ile 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine Yargıtay Ceza Dairesi kararı bozdu. Karar verilirken çocuğun yaşının dikkate alınmasını, 6136 sayılı kanun ve ceza artırılmasını talep eden Yargıtay’ın kararına mahallî mahkeme uydu. Sanık daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, Beyza’nın vurulması ile alakasının olmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığa ilk ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi uygulayan heyet cezayı 25 yıla düşürdü.

PARTNERİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldiİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldi
Amerikalı senatörlerden Washington'a çağrı: Türkiye 17 Ekim anlaşmasını ihlâl ediyorsa yaptırımları başlatınAmerikalı senatörlerden Washington'a çağrı: Türkiye 17 Ekim anlaşmasını ihlâl ediyorsa yaptırımları başlatın
1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne-baba hakkında flaş karar1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne-baba hakkında flaş karar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne-baba hakkında flaş karar

1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne-baba hakkında flaş karar

İzmir’de 2 alüminyum imalathanesinde korkutan yangın

İzmir'de korkutan yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hükümlünün tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Bursa'da koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef oldu

Feci kaza! 8 kuzu telef oldu

Kayseri'de 6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'de 6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.