Düğün magandasının öldürdüğü gencin cenazesi teslim alındı

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - HATAY’ın Belen ilçesinde kına gecesinde, alkollü olduğu iddia edilen Uzman Çavuş B.Ç.'nin tabancayla havaya ateş ederken yanlışlıkla vurarak öldürdüğü eski uzman çavuş Emre Polat'ın (25) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akbez Mahallesi’ndeki bir kına gecesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Uzman Çavuş B.Ç, havaya ateş açarken yanlışlıkla Emre Polat’ı vurdu. Bir süre önce uzman çavuşluktan istifa ettiği ve şu an dış cephe kaplama işiyle uğraştığı öğrenilen Emre Polat, ağır yaralandı. Ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürülen Polat, kurtarılamadı. Polis ekipleri B.Ç.'yi gözaltına aldı. Bekar olduğu öğrenilen Emre Polat’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Belen Mezarlığı'na götürüldü.

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