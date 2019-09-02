HABER

Düğün magandasının silahından çıkan kurşunla ölmüştü, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 16:38 | Son Güncelleme

Karabük’te bir düğünde kontrolsüzce bir kişinin havaya ateş açması ihbarı üzerine yaşamını yitirdiği olayla ilgili silahlara el konulurken 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre Karabük’ün Eflani ilçesi Çelebiler Mahallesinde düzenlenen düğün merasiminde Yunus Y.’nin C.K.

Düğün magandasının silahından çıkan kurşunla ölmüştü, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Karabük’te bir düğünde kontrolsüzce bir kişinin havaya ateş açması ihbarı üzerine yaşamını yitirdiği olayla ilgili silahlara el konulurken 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Karabük’ün Eflani ilçesi Çelebiler Mahallesinde düzenlenen düğün merasiminde Yunus Y.’nin C.K. tarafından kontrolsüzce havaya ateş edilmesi sonucu yaralanması ve kaldırıldığı hastanede vefat etmesi ayrıca yerel ve ulusal basında bahse konu düğün merasiminde çok sayıda ateşli silah ile ateş edildiği haberlerinin çıkması üzerine polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
Yapılan çalışmada 4 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalar ve tüfek ile ilgili olarak, düğünde ateş ettikleri tespit edilen M.D, S.K, E.K, Ş.Ö isimli 4 şüpheliye kuru sıkı tabanca bulundurmaktan, A.H.K, E.H.K isimli 2 şüpheliye ise silah taşımaktan, S.B isimli şahsa ruhsatsız tüfek bulundurmaktan idari yaptırım uygulandı.
S.B, Ş.Ö ve Ö.Ç isimli 3 şüpheli hakkında Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürmek Suçundan adli işlem başlatıldı. Olayda toplam 8 şüpheli hakkında İdari ve Adli işlem yapıldı.
Öte yandan, il merkezi ve ilçelerde düğün ve cemiyetlerde, her türlü tabanca ve tüfekler ile sözde kutlamalara karşı, gerekli tedbirlerin alındığı, cemiyetlere katılan vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği belirtildi.

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
Mesire alanında cesedi bulunan gencin ölüm nedeni ortaya çıktıMesire alanında cesedi bulunan gencin ölüm nedeni ortaya çıktı
Manavgat’ta sahte içki operasyonuManavgat’ta sahte içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.