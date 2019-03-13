HABER

Düğün masrafları için hırsızlık yapan damat ve kayınbiraderi yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de iş adamı M.D.’yi takip ederek içinde 144 bin liranın olduğu çantayı alıp kaçan hırsızlar polis ekiplerince yakalandı.

Düğün masrafları için hırsızlık yapan damat ve kayınbiraderi yakayı ele verdi

Büyükçekmece’de iş adamı M.D.’yi takip ederek içinde 144 bin liranın olduğu çantayı alıp kaçan hırsızlar polis ekiplerince yakalandı. 144 bin liranın olduğu çantayı çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca da saniye saniye görüntülendi. Olaya karışan kişilerden 2’sinin damat ve kayınbiraderi olduğu öğrenilirken, hırsızlığı düğün masraflarını karşılamak için planladıkları ortaya çıktı.
Büyükçekmece’de meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir bankadan 144 bin lira para çeken iş adamı M.D. aracına binerek yola koyuldu. Bankada bulunan işbirlikçi bir kişinin M.D. de yüklü miktarda para olduğunu bildirmesi üzerine şüpheliler iş adamını takibe başladı. Takip edildiğinden haberi olmayan iş adamı ise bir süre sonra aracını durdurarak park etti. Bu esnada arkadan gelen şüpheliler yan koltukta bulunan içinde 144 bin lira olan çantayı çalarak kaçmaya başladı. Kısa süreli şok yaşayan iş adamı M.D. ise durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 31 bin lira para ve bir adet silah ele geçirildi.

Damat yakalanmasa düğün yapacaktı
Şüphelilerin iş adamına ait 144 bin lirayı çalarak kayıplara karıştıktan sonra bir iş yerine giderek parayı bölüştüğü öğrenildi. Şüphelilerden Burak Ç.’nin yeni evleneceği ve Fatih Ç.’nin de onun kayınbiraderi olduğu öğrenildi. Damat ve kayınbiraderin hırsızlığı düğün masraflarını karşılamak için planladığı ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan damat Burak Ç., kayınbirader Fatih Ç. ve işbirlikçi Metin N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düğün masrafları için hırsızlık yapan damat ve kayınbiraderi yakayı ele verdi

PARTNER Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor! Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor!
Evinde uyuşturucu haplarla yakalandıEvinde uyuşturucu haplarla yakalandı
Samsun’da DEAŞ’tan 5 Iraklı adliyedeSamsun’da DEAŞ’tan 5 Iraklı adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.