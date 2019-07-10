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Düğün öncesi nişanlısının dövdüğü Songül, yoğun bakımda

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

BURSA'da Yunus Emre A.

Düğün öncesi nişanlısının dövdüğü Songül, yoğun bakımda

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Yunus Emre A. (31), düğünden bir gün önce gelinlik alışverişine çıkmak için evine gittiği nişanlısı Songül Y.'yi (25), çıkan tartışmada öldüresiyle dövdü. Bayıldığını düşünüp, fatura ödemeye giden Yunus Emre A., geri geldiğinde nişanlısını bıraktığı gibi hareketsiz bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Songül Y., yoğun bakımda tedaviye alınırken, gözaltına alınan Yunus Emre A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, pazartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Bir gün sonra düğün yapacak olan Yunus Emre A. (31), gelinlik alışverişine çıkmak için 3 yıllık nişanlısı Songül Y.'nin evine gitti. Evde, nişanlılar arasında takı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre A. nişanlısını banyoda öldüresiye dövdü. Yere yığılan Songöl Y.'nin bayıldığını düşünen Yunus Emre A., fatura ödemek için evden ayrıldı.
Faturayı ödeyip, dönen Yunus Emre A., nişanlısını bıraktığı gibi bulunca, sağlık ekiplerine haber verip, kaçtı. İhbar üzerine eve, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, banyoda bilinci kapalı olarak buldukları Songül Y.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Olay saatinde eve sadece Yunus Emre A.'nın girip çıktığı tespit edildi. Yunus Emre A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Yunus Emre A., nişanlısını dövdüğünü, bayıldığını düşünüp evden çıktığını, geldiğinde de bıraktığı gibi bulunca korkup sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Songül Y.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Düğün öncesi nişanlısının dövdüğü Songül, yoğun bakımdaDüğün öncesi nişanlısının dövdüğü Songül, yoğun bakımdaDüğün öncesi nişanlısının dövdüğü Songül, yoğun bakımda

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