Düğün öncesi nişanlısının döverek öldürdüğü Songül son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da, düğünden bir gün önce nişanlısı tarafından darp edilen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Songül Yalçın (25) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Pazartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Bir gün sonra düğün yapacak olan Yunus Emre A. (31), gelinlik alışverişine çıkmak için 3 yıllık nişanlısı Songül Yalçın'ın evine gitti. Evde, nişanlılar arasında takı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre A. nişanlısını banyoda öldüresiye dövdü. Yere yığılan Songül Yalçın'ın bayıldığını düşünen Yunus Emre A., fatura ödemek için evden ayrıldı.

Faturayı ödeyip, dönen Yunus Emre A., nişanlısını bıraktığı gibi bulunca, sağlık ekiplerine haber verip, kaçtı. İhbar üzerine eve, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, banyoda bilinci kapalı olarak buldukları Songül Yalçın'ı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yalçın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Olay saatinde eve sadece Yunus Emre A.'nın girip çıktığı tespit edildi. Yunus Emre A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

AİLESİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Yaşanan acı olay neticesinde hayatını kaybeden Songül Yalçın'ın cenaze namazı Emek Adnan Menderes Camii'nde kılındı. Aile fertleri ve yakınlarının katıldığı cenaze namazında acılı baba Nazar Yalçın, gözyaşlarına hakim olamadı. Songül Yalçın, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından detaylar

-Cenaze namazına katılan akrabalardan detaylar

-Baba Nazar Yalçın'ın tabutun başına getirilişi

-Genel detaylar

Süre: 03.15 Boyut: 363 MB

Haber: Semih ŞAHİN -Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)

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