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Düğün öncesi nişanlısının döverek öldürdüğü Songül, toprağa verildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

ACILI BABA: NE BİÇİM İNSANMIŞ?

Düğün öncesi nişanlısının döverek öldürdüğü Songül, toprağa verildi (2)

ACILI BABA: NE BİÇİM İNSANMIŞ?
​Bursa'da, düğün öncesi nişanlısı Yunus Emre Akar tarafından dövülerek öldürülen Songül Yalçın'ın babası Nadir Yalçın (60), yaşanan olaya tepki gösterdi. Bugün kızını toprağa veren acılı baba Nadir Yalçın, adalete güvendiğini söyledi.
Kızının katil zanlısı Yunus Emre Akar ile 3 yıldan beri nişanlı olduğunu söyleyen Yalçın, şöyle konuştu:
"Kızım 3 senedir nişanlıydı. Tanıştılar, anlaştılar, 3 yıl boyunca birlik ve beraberlik içerisinde gezdiler. Biz de sonu hayırlı olur diye izin vermemezlik yapmadık. Maalesef olmadı. Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince, fakat kuldan gelene ne demeli? Ben onu kendi çocuğum gibi evimde besledim. Evime geldi, yemeğimi yedi, çocuğumla mutlu olması için ben onu kendimden yukarıda tuttum. 3 yıl içerisinde yedirdiğim ekmekler, o canavarın gözünün önüne hiç gelmedi mi? Bu ne biçim vahşet, bu ne biçim insanlık? Bundan sonraki süreçte devletimize ve milletimize güveniyorum, adelete güveniyorum."

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Düğün öncesi nişanlısının döverek öldürdüğü Songül, toprağa verildi (2)Düğün öncesi nişanlısının döverek öldürdüğü Songül, toprağa verildi (2)

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