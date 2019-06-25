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Düğün öncesinde altınları çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 14:28 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde düğün hazırlıkları yapan Ömer Oruç, Ramazan ayında yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın ve 20 bin lira parasının çalındığını belirterek, hırsızların yakalanmasını istedi.Olay, Mayıs ayında Şehitkamil ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Düğün öncesinde altınları çalındı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde düğün hazırlıkları yapan Ömer Oruç, Ramazan ayında yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın ve 20 bin lira parasının çalındığını belirterek, hırsızların yakalanmasını istedi.
Olay, Mayıs ayında Şehitkamil ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Bir ay sonra düğünü olan Ömer Oruç, geline takacağı bilezikleri, yüzük ve küpeyi alarak yaklaşık 20 bin lira ile birlikte kendilerine ait ekmek fırınındaki para kasasında sakladı. Kasa, Ramazan ayında iş yerinde kimse yokken çalındı. İş yerine gelerek kasanın yerinde olmadığını gören talihsiz damat, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ekmek fırınına gelen polis, iş yerinde inceleme yaparak kasayı çalanların yakalanması için çalışma başlattı.

“Hırsızların bulunmasını istiyorum”
Olayın ardından 40 gün geçtiğini ve hırsızların bulunmadığını belirten Oruç, düğün üzeri mağdur olduklarını söyleyerek, “Kasada benim düğün altınlarım vardı. Toplam 120 bin lira değerinde bir kaybımız var. Bu konu ile ilgili yetkililerden ve gerekli birimlerden yardım istiyoruz. Çünkü benim bir ay sonra düğünüm var. Altınlarım çalındığı için yeni altın alamadım. Düğünü nasıl yapacağımızı kara kara düşünüyoruz ve şu an ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gerçekten şu an çok mağdurum. Bu konuda yetkililerden yardım istiyorum. Hırsızların bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

Düğün öncesinde altınları çalındı

Düğün öncesinde altınları çalındı

Düğün öncesinde altınları çalındı

Düğün öncesinde altınları çalındı

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