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Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 11:26 | Son Güncelleme

Bursa'da, resmi nikah yaptığı eşi Güllü Yurdoğlu'nu (21), düğün günü sabahı bıçaklayarak öldüren Metehan Yurdoğlu'nun (22) yargılanmasına devam edildi. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Metehan Yurdoğlu’nun cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verdi.

Olay, 3 Kasım 2017 tarihinde Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'ta meydana geldi. Metehan Yurdoğlu, liseden tanıştığı Güllü Yurdoğlu’nu, kızın ailesinin evlenmelerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Çift, resmi nikahla evlendi. Metehan Yurdoğlu, nikah kıydıktan 4 ay sonra, düğün günü sabahı ailesiyle birlikte yaşadıkları evde, tartıştığı eşi Güllü Yurdoğlu'nu 16 bıçak darbesiyle öldürdü.

ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜP AĞACA BAĞLADI

Cinayetten bir süre önce bir arkadaşı ile eşini ormanlık alana götürüp ağaca bağlayarak bıraktığı da ortaya çıkan Metehan Yurdoğlu, tutuklandı. Uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Metehan Yurdoğlu'nun, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Metehan Yurdoğlu, müşteki Güven Solak ve avukatları katıldı.

'BABAMIN EŞİMLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ'

Sanık Yurdoğlu, ilk duruşmada verdiği eşinin kendisini başka erkeklerle aldattığından şüphelendiğini söyleyerek, "Onun beni en yakınımdaki arkadaşlarımla aldattığını düşünüyordum. Sürekli kavga ediyorduk. Ailemle birlikte yaşadığım evde oturuyorduk. Onun evden gitmesini istiyordum. Babama, 'onu bu evden gönder' dediğimde bana, 'sen git' diyordu. Bir arkadaşım, babamın eşimle ilişkisi olduğunu ima etti. Eve gitmiyor, sokaklarda kalıyordum. İntihar etmeyi düşündüm. Bir defasında babam, birinde de polis kurtardı. Ya kendimi öldürecektim ya Güllü'yü öldürecektim. Olay sabahı Güllü kanepede yatıyordu. Başında bir süre oturdum. Gözlerini açınca, 'bunu nasıl yaptın bana' diye sordum. 'Sen adam mısın? Beş kuruşluk adam değilsin' dedi. Ben de küfür ettim, sonra mutfağa gidip bıçak aldım. Öldürme niyetim yoktu. Ancak el işareti yapınca bıçakla vurmaya başladım. Balkona doğru kaçarken 2-3 kez daha vurdum. Raporda belirtildiği gibi 16 defa vurmadım” şeklindeki savunmasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan Yurdoğlu'nun cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
düğün güllü yurdaoğlu Bursa cinayet

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
kadın yakmıs adamın hayatını
keşke kendini öldürseydin
BABAN SENİN ŞERRİNDEN KORUMAK İÇİN KIZI BIRAKMAK İSTEMEMİŞ, İLİŞKİSİ OLDUĞU İÇİN DEĞİL.
Ya bekaretini saklayacaksın Ya da kendin gibi biri ile evleneceksin Yoksa böyle bir psikopata denk gelirsin Yazık olur
Hadi şimdi tıpış tıpış yat içer de sana biraz akıl versinler... namusunu temizledin değil mi şimdi... zihniyetinize tüküreyim sizin...
aldatma ile kesin kanıt yok suphelendim diyor hayat bu kadar ucuzmu
ALDATMA YAN BİR KADIN GÖREMEZSİNİZ
@vekil17 evlimisin
ÇOCUK HAKLI PROBLEM KIZDA RAHAT DURMAMIŞ
yani adammisin sen? erkegim diye geciniceksin bide kadin cinayeti ve siddetine karisanlar bana gore adamlikla erkeklikle hicbir alakasi yok. oldurmek dovmek cozum degil allah kimsenin basina vermesin
insan canı bu kadar ucuz..
tüm avukatlar aynı taktiği kullanıyor, bi bahane uyduralım ağır tahrik görüntüsü verdirelim falan.Cinayet nasıl olursa olsun müebbeti yiyeceksin oturacaksın
Evlenme ehliyeti verdiğiniz kişinin cezai ehliyetini neden sorguluyorsunuz? Vazgeçsin devlet bu çelişkiden! Uyuşturucu bağımlısı bir katilin cezai ehliyeti var mı demek adaletsizliği getirir sadece!
resmen yalan söylüyor ağır tahrikten indirim alabilmek hunharca canice hürriyetten yoksun bırakarak planlayarak kasten insan ölfürmekten en ağır ceza verilmeli
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