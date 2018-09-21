Düğün sabahı eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren damada şok rapor

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, resmi nikah yaptığı eşi Güllü Yurdoğlu'nu (21) düğün günü sabahı bıçaklayarak öldüren Metehan Yurdoğlu'nun (22) yargılamasına devam edildi. Eşini kendisini aldattığı için öldürdüğü söyleyen ve ifadesinde bu yüzden iki kez intihara kalkıştığını ifade eden Metehan Yurdoğlu'nun, cinayet öncesi intihar girişiminde bulunduğuna ilişkin herhangi bir kayda ulaşılamadığı, jandarma tarafından belirlendi. Mahkeme, Metehan Yurdoğlu'nun akli dengesinin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi.

Olay, 2017 yılının Kasım ayında merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Metehan Yurdoğlu, liseden tanıştığı Güllü Yurdoğlu’nu, kızın ailesinin evlenmelerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Çift, evlendi. Metehan Yurdoğlu, nikah kıydıktan 4 ay sonra, kına gecesinin ardından düğün yapacakları günün sabahında, ailesiyle birlikte yaşadıkları evde, tartıştığı eşi Güllü Yurdoğlu'nu 16 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetten bir süre önce bir arkadaşı ile eşini ormanlık alana götürüp ağaca bağlayarak bıraktığı da ortaya çıkan Metehan Yurdoğlu tutuklandı.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yurdoğlu, önceki duruşmalarda, "Güllü'nün beni en yakınımdaki arkadaşlarımla aldattığını düşünüyordum. Ailemle birlikte oturduğumuz evde sürekli kavga ediyorduk. Bu olaylar nedeniyle eve gitmiyor, sokaklarda kalıyordum. İntihar etmek istedim. Bir defasında babam, ikincisinde de polis kurtardı. Ya kendimi öldürecektim, ya Güllü'yü öldürecektim. Olay sabahı Güllü kanepede yatıyordu. Baş ucunda bir süre oturdum. Gözlerini açınca, 'Bunu nasıl yaptın bana?' diye sordum. 'Sen adam mısın? Beş kuruşluk adam değilsin' dedi. Ben de küfür ettim, sonra mutfağa gidip bıçak aldım. Öldürme niyetim yoktu. Ancak el işareti yapınca bıçakla vurmaya başladım. Balkona doğru kaçarken 2-3 kez daha vurdum. Raporda belirtildiği gibi 16 defa vurmadım" dedi.

Metehan Yurdoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ile avukatları ve öldürülen Güllü Yurdoğlu'nun yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, Metehan Yurdoğlu'nun ifadesinde intihara teşebbüs ettiği şeklindeki iddialarını araştıran jandarmanın böyle bir bilgi ve tutanağa rastlamadığını okudu. Dava ertelenirken, mahkeme, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasına karar verdi.

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