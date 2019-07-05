Düğün sabahı eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da Güllü Yurdoğlu'nu (21), düğün sabahı evde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Metehan Yurdoğlu'nun (22) yargılanması tamamlandı. Son sözünde, "Çok pişmanım. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Güllü'yü canımdan çok seviyordum" diyen Metehan Yurdoğlu'na mahkeme heyeti, herhangi bir indirim uygulamadan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Olay, Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'ta 2017 yılının Kasım ayında meydana geldi. Metehan Yurdoğlu, uzun süre birlikte olduğu Güllü Yurdoğlu'nu, ailesinin evliliklerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Birlikte yaşamaya başlayan çift, olaydan 4 ay önce nikah kıyarak, evlendi. Ardından düğün hazırlıklarına başladı. Düğün sabahı ise Metehan Yurdoğlu, tartıştığı Güllü Yurdoğlu'nu 16 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Tutuklanarak cezaevine konulan Metehan Yurdoğlu hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'CANAVAR DUYGULARLA MASUM İNSAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR'

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davasına tutuklu sanık Metehan Yurdoğlu, Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan Girgin, müşteki avukatı Mustafa Canbaz ile sanık avukatı Esat Şen ve yakınları katıldı. Sanık avukatı, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair yeniden İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına, bildirdikleri tanıkların dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini reddetti. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede söz alan müşteki avukatı Mustafa Canbaz, "Tasarlayarak canavarca duygularla masum insan öldürülmüştür. Sanık avukatı, mahkemeyi uzatmak için adaletin tecellisini geciktirmek istemiştir. Mahkemenin sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ediyoruz" dedi. Bakanlık avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

'GÜLLÜ’YE GÜZEL BİR HAYAT YAŞATMAK İSTİYORDUM'

Kısa bir aradan sonra mahkeme, sanık avukatının talebini kararla birlikte Bölge Mahkemesi'ne itirazı ile birlikte bildirmesini söyleyerek duruşmaya devam etti. Bunun üzerine savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin tahrik altında eşini öldürdüğünü, hakkında indirim maddelerinin uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyetince son sözü sorulan sanık Metehan Yurdoğlu, "Hakim bey, eşimi 16 yaşından beri tanıyorum. Onun isteği doğrultusun da askerden geldikten sonra hakkında bazı duyumlarım olmasına rağmen nişan yaptım. Düğün gecesi kuaföre gitmeden önce eve girdiğimde eşim uyuyordu. Onu beş dakika izledim. Uyumadığını fark edince, neden böyle davrandığını ve yaptıklarını sorduğumda, 'Beş kuruşluk adamsın, bıçağı gel burama sok' deyince kendimi kaybetmişim. Ama eşime 16 bıçak darbesi vurmadım. Pişmanım. Ben onu kendimden daha çok seviyordum. Aileme karşı başka, ona ise sevgim çok başka idi. Güllü'ye güzel bir aile hayatı yaşatmak istiyordum" dedi.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda sanık Metehan Yurdoğlu’na 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan iyi hal ve indirim maddeleri uygulamadan ağırlaştırılmış ömür boyu cezası verdi. Mahkeme heyeti, Metehan Yurdoğlu’na olaydan önce de eşine şiddet uyguladığı, ormanlık alana götürüp ağaca bağladığı suçlamasıyla ilgili olarak 'hürriyeti yoksun bırakmak' suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Diğer tutuksuz sanık Abdullah Ö. de sanığın eşini ormana götürüp, ağaca bağlanması sırasındaki 'hürriyeti kısıtlama' suçundan dolayı eylemine iştirakten 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Metehan Yurdoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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