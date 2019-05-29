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Düğün sabahı eşini öldüren kocaya “akli dengesi yerinde” raporu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 15:21 | Son Güncelleme

Bursa’da resmi nikah yaptığı eşini düğün günü sabahı bıçaklayarak öldüren zanlının adli tıp kurumunda yapılan raporlarla akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi.

Düğün sabahı eşini öldüren kocaya “akli dengesi yerinde” raporu

Bursa’da resmi nikah yaptığı eşini düğün günü sabahı bıçaklayarak öldüren zanlının adli tıp kurumunda yapılan raporlarla akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.
Olay, 3 Kasım 2017 tarihinde Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak’ta meydana geldi. Metehan Y. (22) liseden tanıştığı Güllü Y.’yi (21), kızın ailesinin evlenmelerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Çift, resmi nikahla evlendi. Metehan Y. , nikah kıydıktan 4 ay sonra düğün günü sabahı ailesiyle birlikte yaşadıkları evde, tartıştığı eşi Güllü Y.’yi 19 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetten bir süre önce bir arkadaşı ile eşini ormanlık alana götürüp ağaca bağlayarak bıraktığı da ortaya çıkan Metehan Y., tutuklandı. Uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Metehan Y.’nin Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Metehan Y., müşteki Güven Solak ve avukatları katıldı.
Son duruşmada sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesi için adli tıp kurumuna gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Sanık Metehan Y.’nin adli tıp kurumunda yapılan raporları mahkeme heyetine ulaştı. Raporlara göre sanığın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Duruşmada raporu okuyan mahkeme heyetine sanık avukatı yeniden bir rapor tanzim edilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti avukatın talebini reddederken duruşma savcısının sanık hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Duruşma savcısı cezai ehliyeti bulunan sanığın TCK’nın 82. maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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