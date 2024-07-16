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  4. Düğün sahibinin de başını yaktılar! Sosyal medyada yayılan skandal görüntüye ceza yağdı: "Çatışmadayım hayatım, ararım seni"

Düğün sahibinin de başını yaktılar! Sosyal medyada yayılan skandal görüntüye ceza yağdı: "Çatışmadayım hayatım, ararım seni"

16.07.2024 16:24
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16.07.2024 16:24
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Karabük'te bir düğünden 'pes' dedirten görüntüler geldi. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayılan görüntülerde "Çatışmadayım hayatım, ararım seni" notu yer alıyor, o sırada havaya ateş açılıyordu. Skandal görüntülere ceza yağdı! Düğün sahibi de o cezadan nasibini aldı.

Yasaya aykırı davranıp insanların can güvenliğini tehlikeye attılar, bir de marifetmiş gibi o anları sosyal medyadan paylaştılar! Eskipazar ilçesindeki düğünde havaya ateş açanların görüntüsü ortaya çıktı. Ayrıca toplam 6 kişiye 39 bin 878 TL para cezası kesildi.

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JANDARMA DÜĞMEYE BASTI

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı sosyal medya sitelerinde Eskipazar ilçesinde bir düğünde silahla ateş edildiğine dair görüntülerin yayımlandığını tespit etmesi üzerine Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince birlikte çalışma başlattı.

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DÜĞÜN SAHİBİNİN DE BAŞI YANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, düğünde silah kullandığı tespit edilen 1 kişiye 4 bin 538 TL, 4 şahsa ise ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında yönetmelik gereği her birine 8 bin 322 TL olmak üzere toplam 33 bin 288 TL, düğün sahibine ise emre aykırı davranıştan 2 bin 52 TL idari para cezası olmak üzere toplam 6 kişiye 39 bin 878 TL para cezası kesildi.

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SİLAHLAR KORUMA ALTINDA

Olayda, 3 kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alındı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
düğün
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