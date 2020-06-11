Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Yoğun talep

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede normalleşme adımları kapsamında 1 Temmuz tarihinde düğün salonlarının açılacağını duyurdu. Evlenecek çiftler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından düğün salonları ile gelinlikçilerin yolunu tuttu. Düğün salonlarını ve gelinlikçileri aramaya başlayan çiftler, düğün için gün almaya başladı. Birçok çift, koronavirüs pandemisi sebebiyle düğün salonlarının açılmasını bekliyordu.

'ÇALIŞMALARI HIZLA TAMAMLADIK'



Sultanbeyli’de düğün salonu işleten Osman Barit, açıklamanın ardından düğün salonu talepleri için telefon trafiği yaşadığını belirtti. Barit, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması bizlerde heyecan oluşturdu. Bunun üzerine maske, dezenfektan, temizlik ve hijyen çalışmalarını hızla tamamladık” diyerek, 1 Temmuz’u beklediklerini ifade etti.

'GELİNLİKLERDE YOĞUN BİR TALEP VAR'



Gelinlik mağazası işletmecisi Büşra Ayıktı da, 1 Temmuz’dan itibaren düğün salonların açılması haberinin ardından yoğunluk başladığını söyledi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde gelinliklere maskeler takıldığını; müşterilerini pandemi önlemlerine göre ağırladıklarını söyleyen Ayıktı, gelin adaylarını beklediklerini ifade etti.