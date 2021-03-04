Düğün salonları açıldı mı? Hangi illerde düğün yapılıyor? İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı

Risk grubuna göre 50 ya da 100 kişilik düğünlerin nikâh merasimi şeklinde yapılarak 1 saatle sınırlı olacağı kaydedildi. Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla alınan yeni kararları, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı…

DÜĞÜN SALONLARI AÇILDI MI?



Normalleşme süreciyle ilgili kararların alındığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nikâh ve nikâh merasimi gibi düğünlerin, düşük ve orta riskli kentlerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak suretiyle yapılabileceğini duyurdu. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları orta, düşük ve yüksek riskli şehirlerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek biçimde yapılabileceğini açıkladı.

HANGİ İLLERDE DÜĞÜN YAPILIYOR?



İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme ile ilgili yayınladığı genelgede şu ifadeler paylaşıldı;

Orta ve düşük risk grubunda bulunan kentlerde nikâh ve nikâh merasimi gibi düğünlerin, kişi başına en az 8 metrekare alan ayırmak, 1 saatle sınırlı olmak ve katılımcı sayısının 100'ü geçmemek üzere yapılabilecek. Yüksek ve çok risk grubunda bulunan kentlerde, nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısında 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak suretiyle yapılacak.