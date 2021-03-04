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Düğün salonları açıldı mı? Hangi illerde düğün yapılıyor? İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı

04.03.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Düğün salonları açıldı mı? Hangi illerde düğün yapılıyor? İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı

Kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak gruplandırılan illerde düğün salonları, nikâh ve nikâh merasimi şeklinde çeşitli tedbirlerle yapılacak. İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelge ile hangi illerde düğün yapılabileceğini paylaştı.

Risk grubuna göre 50 ya da 100 kişilik düğünlerin nikâh merasimi şeklinde yapılarak 1 saatle sınırlı olacağı kaydedildi. Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla alınan yeni kararları, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı…

DÜĞÜN SALONLARI AÇILDI MI?

Normalleşme süreciyle ilgili kararların alındığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nikâh ve nikâh merasimi gibi düğünlerin, düşük ve orta riskli kentlerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak suretiyle yapılabileceğini duyurdu. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları orta, düşük ve yüksek riskli şehirlerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek biçimde yapılabileceğini açıkladı.

HANGİ İLLERDE DÜĞÜN YAPILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme ile ilgili yayınladığı genelgede şu ifadeler paylaşıldı;

Orta ve düşük risk grubunda bulunan kentlerde nikâh ve nikâh merasimi gibi düğünlerin, kişi başına en az 8 metrekare alan ayırmak, 1 saatle sınırlı olmak ve katılımcı sayısının 100'ü geçmemek üzere yapılabilecek. Yüksek ve çok risk grubunda bulunan kentlerde, nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısında 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak suretiyle yapılacak.

nikah

Benzer şekilde nikâh ya da nikâh merasimi gibi düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması adına nikah ya da düğün salonu işletmeleri tarafından yapacakları her türlü organizasyondan önce kişisel verilere yer verilmeden hangi günde hangi saat aralıklarında nikâh ya da nikâh merasimi gibi düğün organizasyonu yapacaklarının en az 3 gün önce valilik/kaymakamlıklara e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden veya direkt olarak dilekçeyle bildirilmesi gerekecek. 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülmüş olup valiliklerce gerek görülmesi durumunda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir.

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Düşük risk grubunda yer alan iller; Batman, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Hakkari, Diyarbakır, Mardin, Iğdır, Siirt, Muş, Şırnak, Şanlıurfa, Van, Uşak.

Orta risk grubunda yer alan iller; Afyonkarahisar, Adana, Aydın, Ankara, Bayburt, Bartın, Çankırı, Bursa, Denizli, Çorum, Erzincan, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Isparta, Kars, Karabük, Kırşehir, Kastamonu, Manisa, Malatya, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Tunceli

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Ardahan, Antalya, Bilecik, Artvin, Çanakkale, Bolu, İstanbul, Düzce, Karaman, İzmir, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kütahya, Kocaeli, Muğla, Mersin, Tekirdağ, Niğde, Zonguldak, Yalova.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Aksaray, Adıyaman, Balıkesir, Amasya, Edirne, Burdur, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Konya, Rize, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Tokat, Sinop, Trabzon.


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