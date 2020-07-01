Düğün salonları genelgesi: Düğün salonları ne zaman açılacak?

Evlilik arifesindeki çiftler uzun zamandır, "Düğün salonları ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyordu. Çiftlerin ilgiyle takip ettiği süreçte 1 Temmuz itibariyle değişimler oldu. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinde faaliyetlerine yeniden başlayacağı duyuruldu. Düğün salonları genelgesi kapsamında bu işletmelerin hangi kurallara uyacağı belirlendi. İşte detaylar...

Düğün salonları ne zaman açılacak?

Yayınlanan düğün salonları genelgesine göre; düğün salonları 1 Temmuz itibariyle faaliyetlerine başladı. Bu süreçte işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye devam edecekler.

Düğün salonları genelgesi neleri kapsıyor?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı düğün salonları genelgesi ile bu salonlarda uygulanacak kurallar belli oldu. İşte genelgeye göre bu işletmelerde uygulanacak kurallar:

Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

Düğünlerin yapılacağı mekânların işletmecileri/sorumluları tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Düğün mekânının misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi düğün mekânının girişinde görülebilir bir yere asılacak. Hazırlanan plan çerçevesinde mekânın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacak.