Düğün salonları ne zaman açılacak? Bakanlığın genelgesi bekleniyor

Tam kapanma sürecinin sona ermesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme takvimine ilişkin açıklamalara yer verdi. Düğün yapacak olan vatandaşlar tarafından düğün salonları ne zaman açılacak? sorusu gündemde en çok aranan sorular arasında yer aldı. İşte, detaylar...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından, valiliklere gönderilen "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye kapsamında, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanmaya devam edecek.

Nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilerek mevcut durumda uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar uygulanmamaya devam edecek.



