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Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte düğün salonlarındaki koronavirüs kuralları

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2020 16:26 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle kapatılan düğün salonları yeni normal süreci ile birlikte 1 Temmuz'da kapılarını açacak. Ancak herkesin kafasında düğünlerin nasıl yapılacağı, sosyal mesafenin nasıl korunacağı ile ilgili soru işaretleri var. Düğün salonlarında yapılacak olan koronavirüs düzenlemelerine göre sosyal mesafe için düzenlemeler yeniden yapılacak, takılar kutu ya da zarfa konulacak, tercih edilecek danslar ise çok yakınlık gerektirmeyen danslar olacak. İşte düğünler nasıl olacak sorusunun cevabı.

Koronavirüs sebebiyle kapatılan düğün salonları 1 Temmuz itibarıyla açılıyor. Düğün salonlarının yeniden açılması kararı pek sektörü de şimdiden canlandırdı. Özellikle mobilyacı ve gelinlikçilerde hareketlilik başladı. Düğünlerin nasıl yapılacağı ise merak konusu.

DÜĞÜNLER SOSYAL MESAFELİ VE MASKELİ OLACAK

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, yeni düğünlerin sosyal mesafeli, maskeli olacağını belirterek, “İçeri girenlerin ateşi ölçülecek ve dezenfektan kullanacak. Fiziki mesafe ayarlanacak. takı merasimini kesmeyeceğiz ama yakaya değil, kutu ya da zarfa koyulacak. Oyunlar ise mümkün olduğu kadarıyla teması olmadığı oyunlar olacak” dedi.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK? CUMHURBAŞKANI DUYURDU

Koronavirüs sebebiyle yakın temasın olduğu yerlerden biri olan düğün salonları kapatılmıştı. Düğünlerini iptal eden ya da erteleyen pek çok çiftin için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısının ardından 1 Temmuz itibarıyla düğün salonlarının açılacağını duyurdu.

TAKI MERASİMİ İÇİN KUTU YA DA ZARF

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez henüz konu ile ilgili olarak bir genelgenin yayımlanmadığını belirterek, “Daha önce açılmış mekanlarla ilgili olarak belirlenen kuralları kendimize baz alıyoruz. Düğünden önce salonların dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık. Gerekli firmalarla anlaşmalarımızı yaptık. İçeri girenlerin ateşi ölçülecek ve dezenfektan kullanacak. Fiziki mesafe ayarlanacak. En çok sorulan soru ise takı merasimi. Son zamanlarda düğünlerdeki algı değişti. Düğünlerde takı merasimini kesmeyeceğiz ama yakaya değil, kutu ya da zarfa koyulacak” dedi.
En merak edilen konulardan biri ise eğlencelerin nasıl olacağı. Sönmez, Anadolu’da çok çeşitli oyunların olduğunu ve temassız oyunların tercih edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Oyunlar ise mümkün olduğu kadarıyla teması olmadığı oyunlar olacak. Masalardaki serpme ikramları kaldırıyoruz. Kişiye özel kapalı olacak şekilde yapılmasını sağlayacağız” dedi.

İPTAL ETMEYİP ERTELEYENLER AYNI FİYATTAN DÜĞÜN YAPACAK

İPTAL ETMEYİP ERTELEYENLER AYNI FİYATTAN DÜĞÜN YAPACAK
Sönmez, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası’na bağlı salonlardaki rezervasyonlarını iptal etmeyip erteleyen çiftlerin, anlaştıkları fiyattan düğünlerini yapabileceğini söyledi. Sönmez, “Düğünlerini iptal etmeyip, erteleyenler ellerindeki sözleşmelerle 2020 sonuna kadar düğünlerini yapma hakkına sahip. Yeni sözleşme yapacak olanlar mutlaka bir fiyat farkıyla karşılaşacaktır. Ama burada girdi değerlerin sabit tutarak fiyatların çok yükseltilmemesi konusunda da temkinliyiz” diye konuştu.

MOBİLYACI VE GELİNLİKÇİLERDE HAREKETLİLİK BAŞLADI

MOBİLYACI VE GELİNLİKÇİLERDE HAREKETLİLİK BAŞLADI
Düğün salonlarının yeniden açılması kararı pek sektörü de şimdiden canlandırdı. Özellikle mobilyacı ve gelinlikçilerde hareketlilik başladı. Mobilyacılar ve gelinlikçiler sezonun yeniden açılmasından memnun. Mobilya satışı yapan Suzan Kılıç, “Hareketlilik ufak ufak başladı. 1 Temmuz’dan sonra satışlar patlar diye düşünüyorum. Satışlarımızı 1 ay önceden yapıyoruz genelde yetişmesi için. Şimdiden satışlar başladı” dedi. Suna Kalafatoğlu ise, “Bizi mutlu etti. İşler, piyasa hareketlenir evlene çiftler mutlu olur” diye konuştu.
Gelinlik satıcısı Özlem Akkaşoğlu da, “Heyecanla dünkü açıklamayı bekliyorlardı. Bugünden bile birçoğunun prova tarihi netleşti. Biz de bugünden itibaren hızla provalara başlıyoruz” dedi. (DHA)
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