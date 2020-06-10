Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte düğün salonlarındaki koronavirüs kuralları

Koronavirüs sebebiyle kapatılan düğün salonları 1 Temmuz itibarıyla açılıyor. Düğün salonlarının yeniden açılması kararı pek sektörü de şimdiden canlandırdı. Özellikle mobilyacı ve gelinlikçilerde hareketlilik başladı. Düğünlerin nasıl yapılacağı ise merak konusu.

DÜĞÜNLER SOSYAL MESAFELİ VE MASKELİ OLACAK

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, yeni düğünlerin sosyal mesafeli, maskeli olacağını belirterek, “İçeri girenlerin ateşi ölçülecek ve dezenfektan kullanacak. Fiziki mesafe ayarlanacak. takı merasimini kesmeyeceğiz ama yakaya değil, kutu ya da zarfa koyulacak. Oyunlar ise mümkün olduğu kadarıyla teması olmadığı oyunlar olacak” dedi.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK? CUMHURBAŞKANI DUYURDU

Koronavirüs sebebiyle yakın temasın olduğu yerlerden biri olan düğün salonları kapatılmıştı. Düğünlerini iptal eden ya da erteleyen pek çok çiftin için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısının ardından 1 Temmuz itibarıyla düğün salonlarının açılacağını duyurdu.