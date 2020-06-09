Düğün salonları ne zaman açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası çok sayıda kişi normalleşme süreci kapsamında 'Düğün salonları ne zaman açılıyor?', 'Düğün salonlarıyla ilgili düzenlemeler neler?' gibi soruların cevabını arıyor.

Kritik Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düğün salonlarının ne zaman açılacağına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Nikah salonları 15 haziran, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren hizmete girecek." ifadelerini kullandı.

