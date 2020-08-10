Düğün salonlarına koronavirüs denetimi

Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa sınırları içinde yer alan düğün salonları, oteller, kır düğünü vb. organizasyon işletmelerinde salgın tedbirleri ile ilgili denetim ve bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, düğün salonları ve açık alanlarında salgın önlemlerinin alınıp alınmadığını inceledi.

Normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başlayan düğün salonları ve otellerde, düğünlerin gerçekleştirilebilmesi için gereken şartların daha önce işletmelere tebliğ edildiği, şartları yerine getiren işletmelere düğün ve diğer organizasyonları gerçekleştirebilmeleri için izin verildiği belirtildi.

Salgın döneminde düğün, kına gecesi, toplantılar gibi cemiyet ve organizasyonları yapma izni olan işletmelerde Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, işletmelere sorumlulukları hatırlatılarak gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Girişlerde ateş ölçümü, takı merasimlerinde ve oturma düzenlerinde sosyal mesafe ile genel hijyen tedbirleri bakımından denetimden geçirilen işletmeler, eksiklikler konusunda uyarılarak ek salgın tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

(İHA)

