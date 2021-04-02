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Düğün salonu işletmecilerinden tabutlu eylem

02.04.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün salonları işletmecileri Yenikapı’da bir araya gelerek, tabutlu eylem yaptı.

Düğün salonu işletmecilerinden tabutlu eylem

Normalleşme sürecinin tarihini istediklerini belirten İstanbul toplantı ve düğün salonu oda başkanı adem Sönmez, "İstediğimiz en büyük şey bir tarih. Bizler reaksiyon alabilmek için iki aylık üç aylık sürelere ihtiyacımız var. Normalleşme tarihini bilmemiz gerekiyor ki biz ileriye dönük olarak rezervasyon yapabilelim. Bütün sektörü hareketlendiren bir sektörüz biz. İşin başında duran mihenk taşı biziz aslında” dedi.

AŞILAMADA DÜĞÜN SALONLARINA ÖN TARİH TALEBİ

Düğün salonu işletmecileri de Yenikapı’da bir araya geldi. Grup, tabut taşıyarak sloganlar attı. Basın açıklaması yapan İstanbul Toplantı ve Düğün Salonları Oda Başkanı Adem Sönmez, “Covid-19 virüsünün en çok etkilediği sektörlerin başında düğün salonları geliyor. Yetkili makamlardan çıkacak olan genelgelerden bu sektörün duyulmasını sesine bir ses verilmesini talep ediyoruz. Bugün kafe, kafeterya yüzde 50 kapasiteye kadar alınırken, 500 ve 1500 metrekareye sadece 50 kişi sıralaması getirilmesi, uygun düşmüyor. Kafede insanlar istedikleri ikramları alırken düğün salonları da sadece su almaları insanı rencide ediyor. Aşı politikası nisbetinde çıkan programa göre düğün salonlarına da ön tarih verilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"NORMALLEŞME TARİHİNİ BİZE SÖYLEMELERİNİ BEKLİYORUZ"

"Normalleşme tarihini bize söylemelerini bekliyoruz" diyen Sönmez, “Oteller için 1 Nisan tarihi zikredildi ve 1 Nisan tarihine nispeten turizm sektörü rezervasyonla çalışıyor. Bizler de ön rezervasyonla çalışan bir sektör olduğumuz için bu tarihin bizlerle de paylaşılmasını bekliyoruz. Reaksiyon alabilmek için iki aylık üç aylık sürelere ihtiyacımız var” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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