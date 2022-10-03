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Düğün salonu karıştı... Alkolü fazla kaçırınca ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

03.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da Türkmenistan uyrukluların yaptığı düğünde ortalık karıştı. Düğünde alkol alan bir kişi, salonu birbirine kattı. Çıkan kavgada ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine polisler geldi. Şahıslar kavgayı ayırmaya gelen polislere karşı çıktı, 1 kişi yaralandı. Olaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı. Kavga anları ile şahısların polise karşı geldiği anlar vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi. İşte olayın detayları...

Düğün salonu karıştı... Alkolü fazla kaçırınca ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

Tepki çeken olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Parseller Mahallesindeki bir düğün salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyrukluların düğünde davetlilerden bir kişi alkolü fazla kaçırınca salonda kavga çıkardı. Olayların dışarıya taşması sonucu vatandaşlar polise haber verdi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışıp, kavgaya karışanları karakola götürmek istedi. Ancak şahıslar direnerek karşı çıktı, kaçan bir kişi ise sokağın ilerisinde yakalandı. 1 kişinin yaralandığı olayda polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına alarak karakola götürdü.

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Kavga anları ile şahısların polise karşı geldiği anlar vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi. Davetliler alkol alan bir şahsın sokak ortasında yere yatırarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

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MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Olayı anlatan Serhat Sarı isimli görgü tanığı, “Önce alkol içmişlerdi, Türkmenler kavga ediyordu. Burada kavga, yabancı uyruklular düğün yaptığında sürekli yaşanan bir şey. Daha sonra iki polis ekibi geldi, burada polislere de saldırdılar. O esnada vatandaşlar olarak biz müdahale ettik. Takviye ekipler gelince karışanları gözaltına aldı. Ayırmaya çalışan polislere de saldırdılar. Bugün bir ekip daha geldi düğün salonu sahibini de ifade için karakola götürdüler. Mahalle olarak bu tür kavgalardan rahatsız, bu tür kavgaları istemiyor” diye konuştu.

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Çıkan kavga ile ilgili inceleme sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar düğün kavga
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