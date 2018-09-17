HABER

Düğün salonu önünde silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 01:10 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, düğün salonunda işletmeci ile bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Düğün salonu önünde silahlı kavga: 2 yaralı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, düğün salonunda işletmeci ile bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Hendek Gençlik Merkezi'ndeki düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonu işletmecisi O.B. ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek düğün salonu dışına taştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B., silahıyla grup üzerine ateş açtı. O.B. ve Y.S. vücutlarına kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan tespit etti. Silahlı kavga çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, düğün salonu işletmecisi O.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Düğün salonu önünde silahlı kavga: 2 yaralıDüğün salonu önünde silahlı kavga: 2 yaralı

PARTNERVahşi yaşamın komik canlılarıVahşi yaşamın komik canlıları
Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyorKars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyor
Otomobilin çarptığı motosikletten uçup, aracın tavanına düştüOtomobilin çarptığı motosikletten uçup, aracın tavanına düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyor

Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyor

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Söke’de 4 kişinin doğa gezintisi korkulu anlara dönüştü

Söke’de 4 kişinin doğa gezintisi korkulu anlara dönüştü

Kötü kokular üzerine girilen metruk binada erkek cesedi bulundu

Kötü kokular üzerine girilen metruk binada erkek cesedi bulundu

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgili kabusu! Teklifi reddedince...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgili kabusu! Teklifi reddedince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.