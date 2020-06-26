Düğün salonu sahiplerinden 'ek genelge' talebi

Sendika olarak halk sağlığının her şeyden önemli olduğu bilinci ile çalıştıklarını belirten Ay, genelgedeki önlemlere uymak için hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.

"SOSYAL MESAFELİ DANS TALEBİ"

DÜSOİŞ Ege Bölge Başkanı Gülşah Congur Uzun ise genelge kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde dans edilebileceği kanaatinde olduklarını dile getirdi.

El ele tutuşarak ve toplu halde yapılan dansların Kovid-19 bulaşma riskini artırabileceğine dikkati çeken Uzun, şöyle devam etti:

"Horon ve halay için izin verilmesini zaten beklemiyoruz, doğru da olmaz. Ancak çekirdek ailelerin dans edebileceği, sosyal mesafe kurallarına uygun bir düzenleme istiyoruz. Gelinimizin damadımızın anne ve babasıyla oynayamayacağı bir düğün düşünülemez. Belirsizlikler hem işletmelerimizi hem gelin damatlarımızı yordu. İptal ve iadeler çok arttı. 4 aydır çalışamıyoruz ve sektör olarak zor durumdayız. Esnaf ve vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için önlemleri içeren net bir ek genelge istiyoruz."

Gülşah Congur Uzun, genelge çerçevesinde düğün törenlerinin takı merasimi olmayacağı için 4 saatten 3 saate düşürüleceğini, genel kullanım alanlarına mesafe planı asılacağını, sosyal mesafeyi sağlayacak yer işaretlemelerinin hazırlanacağını, salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacağını, maske kuralına uyulacağını da sözlerine ekledi.

