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Düğün salonuna kumar baskını: 43 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 12:21 | Son Güncelleme

BURSA’da, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düğün salonuna baskın yaptı.

Düğün salonuna kumar baskını: 43 gözaltı

BURSA, (DHA)- BURSA’da, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düğün salonuna baskın yaptı. Kumar oynatan Ç.Ç. ile kumar oynadıkları öne sürülen 42 şüpheli gözaltına alındı.
Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı üzerine merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki düğün salonuna baskın yaptı. Düğün salonunda kumar oynandığı saptanırken, kumar oynatan Ç.Ç. ile kumar oynayan toplam 42 şüpheli gözaltına alındı. Kumar malzemeleri muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapılacağı bildirildi.

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